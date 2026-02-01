Marathon de la danse Ville-Close Concarneau
Marathon de la danse Ville-Close Concarneau samedi 28 février 2026.
Marathon de la danse
Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère
Le premier marathon concarnois, du jamais-vu
Pas de panique en lisant le mot marathon
Vous pouvez le remplacer par semi-marathon, footing, promenade, marche, ou même chill de la danse.
Et surtout, on me glisse dans l’oreillette que la fédé concarnoise est plutôt laxiste sur les règles officielles.
Pas besoin de savoir danser, ni même courir, ouvert à tou.te.s !!
Quel marathon serait digne de ce nom sans une foule en délire pour soutenir les athlètes ?! Même si vous ne dansez pas, venez encourager
Ravito sur place pour tou·te·s !
Paiement en cash uniquement
DRESS CODE
Venez affublé·e de votre plus beau dossard , de votre chasuble la plus élégante, glissez-y quelques diamants et c’est parti pour une dévalée de piste (de danse) sur la montagne du kiff .
Prix Libre .
Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne
English : Marathon de la danse
