Marathon de la danse Ville-Close Concarneau

Concarneau Finistère

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 01:00:00

2026-02-28

Le premier marathon concarnois, du jamais-vu

Pas de panique en lisant le mot marathon

Vous pouvez le remplacer par semi-marathon, footing, promenade, marche, ou même chill de la danse.

Et surtout, on me glisse dans l’oreillette que la fédé concarnoise est plutôt laxiste sur les règles officielles.

Pas besoin de savoir danser, ni même courir, ouvert à tou.te.s !!

Quel marathon serait digne de ce nom sans une foule en délire pour soutenir les athlètes ?! Même si vous ne dansez pas, venez encourager

Ravito sur place pour tou·te·s !

Paiement en cash uniquement

DRESS CODE

Venez affublé·e de votre plus beau dossard , de votre chasuble la plus élégante, glissez-y quelques diamants et c’est parti pour une dévalée de piste (de danse) sur la montagne du kiff .

Prix Libre .

Ville-Close La Chap'L Concarneau 29900 Finistère Bretagne

