Marathon de la danse Ubu Rennes samedi 31 janvier 2026.

Marathon de la danse Ubu Rennes Samedi 31 janvier, 14h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 4€° Sortir! / 6€ carte Curieuse / 9€ plein*

* Majoration de 2€ sur place
° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans ou sur le site de Waterproof

Les Trans et le Triangle présentent dans le cadre du festival Waterproof

**Le Marathon de la danse fait son retour à l’Ubu !**

Danseur·euses expérimenté·es ou gigoteur·euses en herbe, venez enflammer le dancefloor de l’Ubu en solo, en famille ou entre ami·es.
Deux DJs ultra-dynamiques seront présent·es pour animer les festivités et vous lancer des défis tout au long de l’après-midi : Auster et François Bae.
Pour le fun, un arbitre (pas très officiel) veillera à l'(ir)régularité et au (non) sérieux de la compétition.
Venez looké·es, en forme et avec le sourire, on vous promet un après-midi de fous rires qui va vous faire transpirer à coup sûr !

**14h :** Accueil des participant·es distribution du kit des danseur·euses, échauffement et maquillage
**15h :** Top départ officiel du marathon (4h de danse non-stop !)
**19h :** Cérémonie de remise des prix et accolades
Accessible dès 14 ans.

_D’après un concept original du Triangle, de la Cité de la danse et des Trans, pour le festival « Waterproof, plongez dans la danse » depuis 2020._
_Les marathons de la danse France-Tunisie-Québec #26 sont portés par le Triangle, Les Trans, La Maison pour la danse – Québec, La Soufflerie-Rezé, le festival Trajectoires et le festival Premières chorégraphiques-Tunis._
_Avec le soutien de l’Institut Français, de Rennes Métropole et du réseau Archipel._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-31T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-31T20:00:00.000+01:00

1
 https://my.weezevent.com/marathon-de-la-danse-2026

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


