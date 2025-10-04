Marathon de lecture ! Bibliothèque Jardin De Ville Grenoble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:45:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:45:00

Tu aimes lire et tu aimes la mythologie ? Viens nous aider en participant à notre marathon de lecture collective. Chaque enfant pourra lire à voix haute l’un des 100 épisodes de « Le Feuilleton d’Artémis – la mythologie grecque en cent épisodes », recueil de textes issus de la mythologie grecque compilé et écrit par Muriel Szac.

Bibliothèque Jardin De Ville 1 PLACE DE GORDES 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476007700 https://bm-grenoble.fr/

« Le feuilleton d’Artémis (la mythologie grecque en cent épisodes) » de Murielle Szac – © éditions bayard jeunesse