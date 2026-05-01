Marathon de l’Impro Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux Devecey

Devecey

Marathon de l’Impro

Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux 1 avenue de Ducat Devecey Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 11.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

À l’ARTI LUDI, on aime les défis !

Samedi 16 mai, préparez vous pour 10 heures de spectacle non stop c’est le MARATHON D’IMPRO.

De 14h à 00h, plus de 60 comédiens de l’ARTI et de la LUDI FC se relayeront toute la journée. Chaque heure une nouvelle équipe, de nouveaux univers… et vos thèmes. Proposez vos idées, ils en feront des histoires. Humour, émotions et surprises garantis.

Ouverture des portes à 13h30, puis spectacle à chaque nouvelle heure

Vous êtes musicien ? Chaque heure, une improvisation chantée accompagnée en live. Musiciens, apportez vos instruments et rejoignez nous ! .

Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux 1 avenue de Ducat Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr

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English : Marathon de l’Impro

L’événement Marathon de l’Impro Devecey a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON