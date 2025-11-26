Marathon de Nantes + Semi-marathon + Foulées de l’éléphant Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 08:15 –

Gratuit : non Inscription des coureurs sur marathondenantes.com Tout public

À chacun sa distance ! Une épreuve pour chaque type de coureur : Les Foulées de l’éléphant – 10 kmSamedi 25 avril 2026Départ à 21h30 : Les Machines de l’IlesArrivée : Les Machines de l’Iles Semi-Marathon – 21,1 kmDimanche 26 avril 2026Départ à 8h15 : Les Machines de l’IlesArrivée : Parc des Expositions de La Beaujoire Marathon – 42,195 km + Marathon Relais EntreprisesDimanche 26 avril 2026Départ à 9h15 : Les Machines de l’IleArrivée : Parc des Expositions de La Beaujoire

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.marathondenantes.com/