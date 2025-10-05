Marathon de Salon de Provence Salon-de-Provence

Marathon de Salon de Provence Salon-de-Provence dimanche 5 octobre 2025.

Bouches-du-Rhône

Marathon de Salon de Provence Dimanche 5 octobre 2025. Base aérienne 701 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Une Édition Légendaire

3 DISTANCES



Avec l’aide de la ville de Salon-de-Provence, de la Base aérienne 701 et de l’Ecole de l’air et de l’espace, les parcours alterneront des passages en ville dans les rues les plus symboliques de Salon, sous les pins emblématiques de Provence ainsi que sur les pistes de la Base aérienne 701. Vous performerez au plus prés des prestigieux avions de la Patrouille de France et de l’équipe militaire de voltige.



Les 3 courses passeront sur la base aérienne BA 701 aux pieds des avions de la Patrouille de France. Chaque participants se verra récompensé d’une medaille unique et d’un t-shirt à l’image du Marathon de Salon de Provence. Des surprises à venir ! .

Base aérienne 701

Salon-de-Provence 13661 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A Legendary Edition

German :

Eine legendäre Edition

Italiano :

Un’edizione leggendaria

Espanol :

Una edición legendaria

L’événement Marathon de Salon de Provence Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-12-12 par Office de Tourisme de Salon de Provence