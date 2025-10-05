Marathon de Salon de Provence Salon-de-Provence
Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : Dimanche 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Une Édition Légendaire
3 DISTANCES
Avec l’aide de la ville de Salon-de-Provence, de la Base aérienne 701 et de l’Ecole de l’air et de l’espace, les parcours alterneront des passages en ville dans les rues les plus symboliques de Salon, sous les pins emblématiques de Provence ainsi que sur les pistes de la Base aérienne 701. Vous performerez au plus prés des prestigieux avions de la Patrouille de France et de l’équipe militaire de voltige.
Les 3 courses passeront sur la base aérienne BA 701 aux pieds des avions de la Patrouille de France. Chaque participants se verra récompensé d’une medaille unique et d’un t-shirt à l’image du Marathon de Salon de Provence. Des surprises à venir ! .
Base aérienne 701
Salon-de-Provence 13661 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A Legendary Edition
German :
Eine legendäre Edition
Italiano :
Un’edizione leggendaria
Espanol :
Una edición legendaria
