Marathon de tarot La Vôge-les-Bains

Taroteurs » de France, de Navarre … et surtout des Vosges démarrez la saison des parties acharnées de la plus belle des manières !

Un samedi fou, des gardes, sans ou contre le chien, des chelems (?), pas de place pour la chance sur la longueur du Marathon, avec le changement de table, d’adversaires et de jeu toutes les 8 donnes jouées … Bref, les meilleurs gagneront !

Un lot pour tous les participants. Pas d’obligation de participer aux deux sessions (après-midi et soirée pour ceux qui aiment faire la sieste ou se coucher tôt) mais les plus beaux lots seront réservés aux joueurs cumulant les points des deux séries.

Accueil chaleureux du Club Tarot de la M.J.C et belle ambiance garantis dans notre grande salle.

Pensez à réserver votre participation afin d’anticiper le nombre de tables et l’organisation. Le temps sera ainsi pleinement consacré au jeu.

2 Séries de 3*8 donnes jouées

Buvette et petite restauration sur placeTout public

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est mjc.lvlb@gmail.com

English :

Taroteurs » from France, Navarre … and above all the Vosges, start the season of fierce games in the best possible way!

A crazy Saturday, guards, without or against the dog, chelems (?), no room for luck on the length of the Marathon, with a change of table, opponents and game every 8 deals played … In short, the best will win!

A prize for all participants. There’s no obligation to take part in both sessions (afternoon and evening for those who like to nap or go to bed early), but the best prizes will be reserved for players who accumulate points in both series.

A warm welcome from the M.J.C. Tarot Club and a great atmosphere guaranteed in our large hall.

Don’t forget to reserve your place so you can plan ahead for the number of tables and organization. Time will then be fully devoted to the game.

2 rounds of 3*8 deals played

Refreshments and snacks on site

German :

Taroteurs » aus Frankreich, Navarra … und vor allem aus den Vogesen starten Sie die Saison der harten Partien auf die schönste Art und Weise!

Ein verrückter Samstag, Wachen, ohne oder gegen den Hund, Slams (?), kein Platz für Glück auf der Länge des Marathons, mit dem Wechsel des Tisches, der Gegner und des Spiels alle 8 gespielten Blätter …. Kurz gesagt: Die Besten werden gewinnen!

Ein Preis für alle Teilnehmer. Es besteht keine Verpflichtung, an beiden Runden teilzunehmen (nachmittags und abends für diejenigen, die gerne eine Siesta machen oder früh ins Bett gehen), aber die schönsten Preise werden für die Spieler reserviert, die die Punkte beider Runden zusammenzählen.

Der Tarot-Club der M.J.C. empfängt Sie herzlich und garantiert eine schöne Atmosphäre in unserem großen Saal.

Denken Sie daran, Ihre Teilnahme zu reservieren, damit Sie die Anzahl der Tische und die Organisation im Voraus planen können. So kann die Zeit voll und ganz dem Spiel gewidmet werden.

2 Serien von 3*8 Blättern werden gespielt

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

I « Taroteurs » di Francia, Navarra … e soprattutto dei Vosgi iniziano la stagione dei giochi feroci nel migliore dei modi!

Un sabato folle, guardie, senza o contro il cane, chelems (?), senza spazio per la fortuna per tutta la durata della maratona, con un cambio di tavolo, di avversari e di gioco ogni 8 mano giocate… In breve, vinceranno i migliori giocatori!

Un premio per tutti i partecipanti. Non c’è obbligo di partecipare a entrambe le sessioni (pomeriggio e sera per chi ama fare la siesta o andare a letto presto), ma i premi migliori saranno riservati ai giocatori che accumuleranno punti in entrambi i turni.

Un caloroso benvenuto da parte del M.J.C. Tarot Club e una grande atmosfera garantita nella nostra grande sala.

Non dimenticate di prenotare il vostro posto in modo da poter anticipare il numero di tavoli e l’organizzazione. Il vostro tempo sarà quindi interamente dedicato al gioco.

2 turni di gioco 3*8

Rinfresco e snack in loco

Espanol :

¡Taroteurs » de Francia, Navarra … y sobre todo los Vosgos comienzan la temporada de juegos feroces de la mejor manera posible!

Un sábado loco, guardias, sin o contra el perro, chelems (?), sin espacio para la suerte sobre la longitud de la Maratón, con un cambio de mesa, los oponentes y el juego cada 8 ofertas jugadas … En resumen, ¡ganarán los mejores jugadores!

Un premio para todos los participantes. No es obligatorio participar en las dos sesiones (tarde y noche para los que prefieran dormir la siesta o acostarse pronto), pero los mejores premios se reservarán a los jugadores que acumulen puntos en ambas rondas.

Una cálida bienvenida por parte del Club de Tarot M.J.C. y un gran ambiente garantizado en nuestra gran sala.

No olvide reservar su plaza para poder prever el número de mesas y la organización. Así podrá dedicar todo su tiempo al juego.

se juegan 2 rondas de 3*8

Refrescos y tentempiés in situ

