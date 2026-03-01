MARATHON D’ECRITURE FRANCE- MAROC MARTRES TOLOSANE ET BLAGNAC Martres-Tolosane

MARATHON D’ECRITURE FRANCE- MAROC

MARTRES TOLOSANE ET BLAGNAC 12 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Marathon d’Écriture France/Maroc pour Jeunes (14/17ans) et Adultes organisé sur 2 pays avec les mêmes contraintes. Les lauréats sont récompensés (chèques, livres etc…)Les nouvelles primées sont éditées.

Chaque catégorie est divisée en 2 sous-catégories:Langue Maternelle Française ou Etrangère.

Organisé simultanément dans les deux pays, le Marathon est une journée de création littéraire ouverte aux jeunes de 14 à 17 ans et aux adultes à partir de 18 ans.

Le principe est simple et exigeant écrire, en une journée, une nouvelle inédite à partir de thèmes dévoilés le jour même, sans l’utilisation de l’IA.

Les participants écrivent dans des conditions garantissant anonymat, équité et qualité littéraire. Les textes sont ensuite évalués par un jury composé d’écrivains et de professionnels du monde littéraire Français et Marocains. Les nouvelles lauréates sont récompensées et publiées dans un recueil.

Au-delà du concours, le Marathon d’écriture est une expérience forte de création, de rencontre et de reconnaissance. Il permet à chacun d’oser écrire, de développer sa voix et de vivre la francophonie comme langue de création partagée entre la France et le Maroc.

Depuis sa création en 2020, le projet connaît un développement constant et attire un nombre croissant de participants, notamment des jeunes et des étudiants. L’édition 2026 ambitionne de mobiliser encore davantage de publics, d’établissements scolaires et de structures culturelles.

Écrire, imaginer, créer en une journée le Marathon d’écriture invite tous les passionnés de mots à relever le défi. .

MARTRES TOLOSANE ET BLAGNAC 12 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 87 27 94 53 auclairdemaplume31@gmail.com

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English :

Marathon d?Ecriture France/Maroc for young people (14/17 years) and adults organized in 2 countries with the same constraints. Winners are awarded prizes (cheques, books, etc.)The winning short stories are published.

Each category is divided into 2 sub-categories:Native French or Foreign Language.

L’événement MARATHON D’ECRITURE FRANCE- MAROC Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE