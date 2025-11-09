Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes Promenade des Anglais Nice

Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes Promenade des Anglais Nice dimanche 9 novembre 2025.

Alpes-Maritimes

Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes
Promenade des Anglais (départ)
Boulevard de la Croisette Cannes (arrivée)
Nice Alpes-Maritimes

Début : Dimanche 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Entrez dans la légende du premier Marathon de France après Paris et profitez le temps d’un week-end de la mer, des palmiers et du soleil de la Côte d’Azur !

Promenade des Anglais Promenade des Anglais (départ) Boulevard de la Croisette Cannes (arrivée)

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 26 19 12 info@marathon06.com

English : Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

France’s second biggest marathon, after Paris, attracts several thousand runners every year, who set off from the Promenade des Anglais in Nice and cross the finishing line on the Croisette in Cannes, close to the Palais des Festivals.

German : Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Werden Sie Teil der Legende des ersten Marathons in Frankreich nach Paris und genießen Sie ein Wochenende lang das Meer, die Palmen und die Sonne der Côte d’Azur!

Italiano : Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Entrate nella leggenda della prima maratona di Francia dopo Parigi e godetevi il mare, le palme e il sole della Costa Azzurra per un weekend!

Espanol : Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Entre en la leyenda del primer maratón de Francia después de París y disfrute del mar, las palmeras y el sol de la Costa Azul durante un fin de semana

L’événement Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes Nice a été mis à jour le 2024-12-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur