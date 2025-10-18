Marathon des Causses 2025 (36.1 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau

Le marathon des Causses pour s’inscrire dans la culture trail. Un parcours équilibré mais parfois sauvage et technique pour ouvrir en grand la porte du trail, en rêvant de grandes aventures.

Samedi 18 octobre 2025 à 12h10 et à 12h35 en 2 vagues

Avenue de Millau Plage, route de Paulhe au pied du domaine de St-Estève

36.1 km 1641 m D+

English :

The Causses Marathon to become part of the trail culture. A well-balanced but sometimes wild and technical course to open wide the door of the trail, while dreaming of great adventures.

German :

Der Marathon des Causses, um sich in die Trail-Kultur einzugliedern. Eine ausgeglichene, aber manchmal wilde und technische Strecke, um die Tür zum Trail weit zu öffnen und von großen Abenteuern zu träumen.

Italiano :

La Marathon des Causses è un ottimo modo per entrare nella cultura del trail. Un percorso equilibrato ma a volte selvaggio e tecnico per aprire le porte al trail running e sognare grandi avventure.

Espanol :

El Marathon des Causses es una excelente manera de iniciarse en la cultura del trail. Un recorrido equilibrado pero a veces salvaje y técnico para abrir la puerta al trail running y soñar con grandes aventuras.

