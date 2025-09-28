Marathon des Ecluses 2025 Laval

Marathon des Ecluses 2025 Laval dimanche 28 septembre 2025.

Mayenne

Marathon des Ecluses 2025 Laval Mayenne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Le Marathon des Ecluses revient en 2025 !

Le Comité d’Organisation du Marathon des Ecluses de la Mayenne (COME53) organise le dimanche 28 septembre 2025, trois courses à pied en individuel avec un mesurage officiel :

– Marathon, label régional qualificatif au championnat de France

– Semi-Marathon, label régional

– 10 km, label régional

Inscription

– Le PPS (parcours prévention santé) ou la licence FFA sont obligatoires pour les majeurs.

Vous pouvez valider le PPS à l’adresse suivante :

https://pps.athle.fr/ , vous obtiendrez un code qu’il conviendra d’indiquer dans la rubrique « Infos running licence/PPS » afin de valider votre inscription

Retrait des dossards

– Samedi 27 septembre pour toutes les courses De 13h à 19h Lieu à définir

– Remise des dossards le dimanche matin :

​Marathon, à Martigné sur Mayenne, de 7h30′ à 8h45′ Salle des Fêtes

Semi-Marathon, à Montgiroux, de 8h15′ à 9h30′ Halte Fluviale

10KM, à Changé, de 7h45′ à 9h, Parc des Sports (rue du Parc des Sports)

-> Dossier complet le jour de la course pour toutes les courses Aucun litige ne sera traité sur place (oubli dossard, PPS manquant, etc…..).

Possibilité envoi dossard si inscription complète et validée avant le 14/09 (voir règlement courses)

Retrait électronique des dossards vous recevrez quelques jours avant votre événement votre numéro de dossard avec un QR Code par mail (également disponible sur votre compte coureur sur Klikego) qu’il conviendra de présenter au retrait des dossards

Possibilité de le retirer par une tierce personne sur présentation d’une copie de votre carte d’identité (Sauf si les règles sanitaires imposent un contrôle du pass vaccinal, auquel cas le retrait ne pourra se faire que la personne elle-même)

Navette

Uniquement pour le Marathon et le Semi-Marathon inscription obligatoire à l’inscription

– Marathon des navettes par car assureront le transport des athlètes uniquement de LAVAL à MARTIGNE SUR MAYENNE (pas de retour Laval=>Martigné) Départ des navettes à 7h30 Rue du vieux St Louis square de Boston, près de l’arrivée.

– Semi-Marathon des navettes par car assureront le transport des athlètes uniquement de LAVAL à MONTGIROUX (pas de retour Laval=>Montgiroux) Départ des navettes à 8h Rue du vieux St Louis square de Boston, près de l’arrivée.

Privilégier les navettes, pas de parking sur place. Dépose munite possible au carrefour de la route de Sacé en venant de Martigné. La route sera barrée à tous les véhicules à partir de 7h30 du carrefour de la route de sacé à St Germain d’Anxure (voir plan sur le site internet).

Le dossard devra être présenté à l’entrée du bus .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

The Marathon des Ecluses returns in 2025!

German :

Der Schleusenmarathon kehrt 2025 zurück!

Italiano :

La Marathon des Ecluses torna nel 2025!

Espanol :

El Maratón de las Eclusas regresa en 2025

L’événement Marathon des Ecluses 2025 Laval a été mis à jour le 2025-02-07 par LAVAL TOURISME