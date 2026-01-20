Marathon des Neiges Saint-Pierre
Marathon des Neiges Saint-Pierre dimanche 1 février 2026.
Marathon des Neiges
Lieu à définir selon enneigement Saint-Pierre Jura
Tarif : 6 – 6 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
51ème Marathon des neiges
Course de ski, style libre, course relais.
Dimanche 1er février 2026 sur le plateau du Grandvaux. .
Lieu à définir selon enneigement Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 51 21 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marathon des Neiges
L’événement Marathon des Neiges Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX