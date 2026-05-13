Marathon des vignobles de Cahors Villa Cahors Malbec Azur Dimanche 31 mai, 08h00

Mêlant la course et la convivialité, il réunira plus d’un millier de participants, répartis en trois épreuves : marathon, marathon-relais (par groupe de deux ou de quatre) et semi-marathon.

Organisée par l’association du même nom, la quatrième édition du Marathon des vignobles de Cahors se tiendra le 31 mai 2026.

Mêlant la course et la convivialité, il réunira plus d’un millier de participants, répartis en trois épreuves : marathon, marathon-relais (par groupe de deux ou de quatre) et semi-marathon.

Particularité de l’événement, des ravitaillements gastronomiques mettront en valeur, tout au long du parcours, les vins et produits du terroir.

Événement labellisé Vignobles & Découvertes, le Marathon des vignobles de Cahors serpentera à travers 7 communes situées sur l’aire d’appellation des Vins de Cahors. Partenaire de l’événement, l’AOP Cahors et l’IGP Côtes du Lot proposeront aux participants de découvrir ses vins dans des points de ravitaillement gastronomique aménagés sur le parcours ainsi que dans un bar à vin éphémère, installé dans la zone d’arrivée.

Inscriptions : www.marathoncahors.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

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http://www.marathoncahors.fr

Villa Cahors Malbec Place François Mitterand Azur 40140 Landes



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