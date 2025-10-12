Marathon du Cher 2025 Bourges

Chaussez vos baskets pour la nouvelle édition du marathon !

Trois parcours sont proposés, de quoi satisfaire tout le monde ! En effet, le Marathon d’une distance de 42,195km de Bourges à Vierzon en longeant le canal, le semi-marathon d’une distance de 21,10 km en partant de Mehun-sur-Yèvre et enfin la dernière course, 10km au départ de Foëcy. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

