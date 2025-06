Marathon du conte Aurec-sur-Loire 5 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Marathon du conte Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Le marathon du conte, c’est une pléiade de conteuses et de conteurs d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles.

Parc du château

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41

English :

The Storytelling Marathon features a host of storytellers from near and far, for young and old alike.

German :

Der Erzählmarathon ist eine Fülle von Erzählerinnen und Erzählern aus dem In- und Ausland, für kleine und große Ohren.

Italiano :

La Maratona di narrazione presenta una serie di narratori vicini e lontani, per grandi e piccini.

Espanol :

El Maratón de Cuentacuentos cuenta con un gran número de narradores de cerca y de lejos, para grandes y pequeños.

L’événement Marathon du conte Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène