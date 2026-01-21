Marathon du dessin Euskal Herria Sketchcrawl Saint-Palais
Marathon du dessin Euskal Herria Sketchcrawl Saint-Palais samedi 31 janvier 2026.
Journée de dessin ouverte à toutes et à tous, chacun peut représenter ce qu’il veut mais un programme est proposé pour aider à l’inspiration
10h Rendez-vous au fronton pour la photo de groupe de début de journée. Possibilité de dessiner les alentours, l’église et les édifices représentatifs. 11h45 Place du Foirail perspective à 360°, puis Trinquet Saint-Jayme.
13h30 Déjeuner à l’auberge du Foirail ( inscription obligatoire, 25€).
16h Présentation du Musée de Basse Navarre et visite libre.
18h Photo d’adieu Avenue de Gibraltar.
Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 68 41 contact@chemins-bideak.com
