Marathon du Donon

Départ Haute Chapelle Saint-Quirin Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le marathon du Donon revient pour sa deuxième édition.

Il existe en trois formules individuel (42 km), équipe de 2 (2×21 km) avec un relais au temple du Donon, ou équipe de 3 (3×14 km) avec un relais au niveau de la Croix Simon.

Depuis la Haute Chapelle de Saint-Quirin, les coureurs s’élancent vers le sommet légendaire du Donon avant de redescendre vers le village pour une arrivée au stade de Saint-Quirin.

Cette année, le marathon s’agrandit et s’ouvre aux enfants avec une nouvelle formule adaptée.

Que vous soyez compétiteur, amateur de montagne ou simple curieux, le marathon du Donon est une expérience à ne pas manquer !

Inscription payante sur internet jusqu’au 14 février.

Buvette et restauration sur place.Tout public

.

Départ Haute Chapelle Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est contact@lastlap.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Donon Marathon returns for its second edition.

There are three formulas: individual (42 km), team of 2 (2×21 km) with a relay at the Temple du Donon, or team of 3 (3×14 km) with a relay at the Croix Simon.

From the Haute Chapelle de Saint-Quirin, runners set off towards the legendary summit of the Donon, before heading back down to the village for a finish at the Saint-Quirin stadium.

This year, the marathon is expanding and opening up to children with a new adapted formula.

Whether you’re a competitor, a mountain enthusiast or just curious, the Donon Marathon is an experience not to be missed!

Registration online until February 14.

Refreshments and catering on site.

L’événement Marathon du Donon Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-02-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG