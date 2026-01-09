Marathon du Film Ballan-Miré

Marathon du Film

Une soirée cinéma avec la projection de trois films autour des femmes

Les figures de l’ombre (2017 2h) • 16h30

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.

Sarah Bernhardt la divine (2024 1h38) • 19h

Paris, 1896. Sarah Bernhardt est au sommet de sa gloire. Icône de son époque et première star mondiale, la comédienne est aussi une amoureuse, libre et moderne, qui défie les conventions. Découvrez la femme derrière la légende. 6.5 .

14 Boulevard Léo Lagrange Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

An evening of cinema with the screening of three films about women

