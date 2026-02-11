Marathon du Grand Bec Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise
Marathon du Grand Bec Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise dimanche 22 février 2026.
Marathon du Grand Bec
Champagny le Haut Chalet de ski de fond Champagny-en-Vanoise Savoie
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Le Marathon du Grand Bec est une grande course populaire de ski nordique. Il se déroule sur le magnifique plateau de Champagny le Haut.
Plusieurs distances sont proposées aux participants.
Champagny le Haut Chalet de ski de fond Champagny-en-Vanoise 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes marathondugrandbec@gmail.com
English : Nordic Marathon of Grand Bec
The Grand Bec marathon is a popular Nordic ski race. It takes place on the magnificent plateau of Champagny le Haut.
Many distances are available.
L’événement Marathon du Grand Bec Champagny-en-Vanoise a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de la Grande Plagne