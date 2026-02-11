Marathon du Grand Bec Champagny le Haut Champagny-en-Vanoise

Marathon du Grand Bec

Champagny le Haut Chalet de ski de fond Champagny-en-Vanoise Savoie

2026-02-22

2026-02-22

2026-02-22

Le Marathon du Grand Bec est une grande course populaire de ski nordique. Il se déroule sur le magnifique plateau de Champagny le Haut.

Plusieurs distances sont proposées aux participants.

Champagny le Haut Chalet de ski de fond Champagny-en-Vanoise 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes marathondugrandbec@gmail.com

English : Nordic Marathon of Grand Bec

The Grand Bec marathon is a popular Nordic ski race. It takes place on the magnificent plateau of Champagny le Haut.

Many distances are available.

