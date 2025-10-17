Marathon du Larzac 2025 (34,6 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau

Marathon du Larzac 2025 (34,6 km Festival HOKA les Templiers)

Festival HOKA les Templiers DEPART LA SALVAGE Millau Aveyron

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Pour les 20 ans des Templiers, le Marathon du Larzac fut créé dans le même esprit que l’Intégrale des Causses. Le départ du Marathon du Larzac sera donné du hameau de La Salvage, véritable havre de paix.

Vendredi 17 octobre 2025 à 7h00 et 7h25 (en 2 vagues) de Notre Dame de la Salvage

à 20 km de Millau (commune de Millau)

Navette obligatoire au départ du Parc de la Victoire, incluse dans le prix du dossard. Le site de La Salvage ne sera pas accessible en voiture, même pour se rendre au départ.

34.6 km 1406 m D+

CLIQUEZ ICI POUR TOUTES LES INFOS .

Festival HOKA les Templiers DEPART LA SALVAGE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 820 20 22 52 inscriptions@templiersevents.com

English :

For the 20th anniversary of the Templiers, the Marathon du Larzac was created in the same spirit as the Intégrale des Causses. The Marathon du Larzac will start from the peaceful hamlet of La Salvage.

German :

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Templiers wurde der Marathon du Larzac im gleichen Geist wie der Intégrale des Causses ins Leben gerufen. Der Start des Marathon du Larzac erfolgt im Weiler La Salvage, einer wahren Oase des Friedens.

Italiano :

In occasione del 20° anniversario dei Templiers, la Marathon du Larzac è stata creata nello stesso spirito dell’Intégrale des Causses. La Marathon du Larzac partirà dalla frazione di La Salvage, un’oasi di pace.

Espanol :

Con motivo del 20º aniversario de los Templiers, se ha creado el Marathon du Larzac con el mismo espíritu que la Intégrale des Causses. El Marathon du Larzac saldrá de la aldea de La Salvage, un remanso de paz.

