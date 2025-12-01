Marathon du nouvel an Cartonnerie Mesnay
Marathon du nouvel an Cartonnerie Mesnay mardi 30 décembre 2025.
Marathon du nouvel an
Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura
Tarif : 25 – 25 – 125 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 17:00:00
fin : 2026-01-01 19:00:00
Date(s) :
2025-12-30
Toque de tango vous accueille pour sa 4ème édition du TANGO TIME, son petit marathon du nouvel an à Arbois!
Découvrez le Cœur du jura en plein hiver et venez vous réchauffer dans nos milongas !
Ballades de ski de fond, cascades, rivières et lacs, fondue aux morilles, vins du Jura et gîtes à volonté.
Au plaisir d’embrasser la nouvelle année en votre compagnie )
Salle de 80m2 avec plancher, feu de bois et buffets par nos soins.
Possibilité de repas de nouvel an pris en charge dans nos pass’ainsi que le buffet du 01 janvier 2026 pour bien commencer l’année !
Pass complet 125€
Les 5 milongas le concert du 30 décembre + buffet et apéro de chaque soirée et la soupe + le repas du 31 décembre et ses vins + le pétillant de minuit du 31 décembre et ses petits fours + le brunch sucré/salé du 1er janvier !
Pass Mardi 30 40€
17h00 20h00 Musique traditionnelle Apéro à 18h30 et son buffet
DJ Serge Hélias (Strasbourg)
21h00-02h00 Avec Concert Duo Tapia/Gautron (Aubervilliers) à 22h00
Musique traditionnelle Soupe à minuit
DJ Yves Pierrel (Clairvaux-les-Lacs)
Pass mercredi 31 avec repas 75€
15h00-18h00 milonga traditionnelle DJ Mapi (Aix-les-Bains)
19h00 Apéro pétillant
19h30 21h00 Repas de fête + 2 verres de vins
21h00 03h00 Milonga traditionnelle puis alternative
avec ses bulles à 00H00 DJ Pablo Achard (Lausanne)
Soirée du 31 sans repas 25€
21h00 03h00 Milonga traditionnelle et alternative
avec ses bulles et petits fours à 00H00
DJ Pablo Achard (Lausanne)
Pass Brunch et milonga Jeudi 01 25€
13h00 -14h00 Brunch sucré/salé à nos soins
14h00-18h00 Milonga traditionnelle
DJ Sophie Chalendard (Lyon) .
Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 37 18 12 toquedetango@gmail.com
L'événement Marathon du nouvel an Mesnay a été mis à jour le 2025-10-31