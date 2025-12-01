Marathon du nouvel an Cartonnerie Mesnay

Marathon du nouvel an

Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura

Tarif : 25 – 25 – 125 EUR

Début : 2025-12-30 17:00:00

fin : 2026-01-01 19:00:00

2025-12-30

Toque de tango vous accueille pour sa 4ème édition du TANGO TIME, son petit marathon du nouvel an à Arbois!

Découvrez le Cœur du jura en plein hiver et venez vous réchauffer dans nos milongas !

Ballades de ski de fond, cascades, rivières et lacs, fondue aux morilles, vins du Jura et gîtes à volonté.

Au plaisir d’embrasser la nouvelle année en votre compagnie )

Salle de 80m2 avec plancher, feu de bois et buffets par nos soins.

Possibilité de repas de nouvel an pris en charge dans nos pass’ainsi que le buffet du 01 janvier 2026 pour bien commencer l’année !

Pass complet 125€

Les 5 milongas le concert du 30 décembre + buffet et apéro de chaque soirée et la soupe + le repas du 31 décembre et ses vins + le pétillant de minuit du 31 décembre et ses petits fours + le brunch sucré/salé du 1er janvier !

Pass Mardi 30 40€

17h00 20h00 Musique traditionnelle Apéro à 18h30 et son buffet

DJ Serge Hélias (Strasbourg)

21h00-02h00 Avec Concert Duo Tapia/Gautron (Aubervilliers) à 22h00

Musique traditionnelle Soupe à minuit

DJ Yves Pierrel (Clairvaux-les-Lacs)

Pass mercredi 31 avec repas 75€

15h00-18h00 milonga traditionnelle DJ Mapi (Aix-les-Bains)

19h00 Apéro pétillant

19h30 21h00 Repas de fête + 2 verres de vins

21h00 03h00 Milonga traditionnelle puis alternative

avec ses bulles à 00H00 DJ Pablo Achard (Lausanne)

Soirée du 31 sans repas 25€

21h00 03h00 Milonga traditionnelle et alternative

avec ses bulles et petits fours à 00H00

DJ Pablo Achard (Lausanne)

Pass Brunch et milonga Jeudi 01 25€

13h00 -14h00 Brunch sucré/salé à nos soins

14h00-18h00 Milonga traditionnelle

DJ Sophie Chalendard (Lyon) .

Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 37 18 12 toquedetango@gmail.com

