Marathon et bourse aux puzzles Salle des fêtes Commana

Marathon et bourse aux puzzles

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Commana Finistère

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Marathon

– Par équipe de 2 adultes ou adulte/enfant.

– 2 catégories 500 ou 1000 pièces.

Tarifs par équipe

– 1000 pièces 16 € début à 10h.

– 500 pièces 13 € début à 14h

Chaque équipe repart avec le puzzle du concours.

Inscription jusqu’au 31 janvier, par téléphone ou via le lien https://forms.gle/37PQRWHYBzaDjJ6M6

Petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Commana 29450 Finistère Bretagne +33 6 60 47 13 91

