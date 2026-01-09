Marathon et bourse aux puzzles Salle des fêtes Commana
Marathon et bourse aux puzzles Salle des fêtes Commana dimanche 8 février 2026.
Marathon et bourse aux puzzles
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Commana Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Marathon
– Par équipe de 2 adultes ou adulte/enfant.
– 2 catégories 500 ou 1000 pièces.
Tarifs par équipe
– 1000 pièces 16 € début à 10h.
– 500 pièces 13 € début à 14h
Chaque équipe repart avec le puzzle du concours.
Inscription jusqu’au 31 janvier, par téléphone ou via le lien https://forms.gle/37PQRWHYBzaDjJ6M6
Petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Commana 29450 Finistère Bretagne +33 6 60 47 13 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marathon et bourse aux puzzles
L’événement Marathon et bourse aux puzzles Commana a été mis à jour le 2026-01-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX