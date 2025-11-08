Marathon International de la côte d’amour 2025 La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-11-09

2e édition du Marathon International de la côte d’Amour

6 épreuves seront proposées pendant ce week-end sportif: Marathon (en solo ou en relais), Semi-Marathon, 10KM , 5KM et courses juniors.

L’épreuve phare du Marathon prendra son départ promenade de la mer à la Baule.

Julien GABORIEAU, Directeur chez OC SPORT, est ravi de dévoiler officiellement ce projet “Les participants seront portés par les paysages à couper le souffle. La promenade de mer de la Baule, sa célèbre plage et ses emblématiques villas à l’ombre des pins, le joli port du Pouliguen, la cité médiévale et les marais salants de Guérande, la côte sauvage et les ports typiques du Croisic et de Batz sur Mer, font de ce marathon l’un des plus beaux marathons d’Europe, qui offrira une expérience de course unique.”

www.marathondelacotedamour.com .

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire nantes@ocgroup.com

