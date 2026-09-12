Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Marathon International de la côte d’amour

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:30:00

fin : 2026-11-08 15:30:00

Date(s) :

2026-11-08

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Comme lors des précédentes éditions, plus de 1 200 bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de l’événement.

Les inscriptions pour devenir bénévoles sont actuellement ouvertes. Chaque année, leur engagement est essentiel à la réussite de l’événement et contribue à offrir aux coureurs une expérience inoubliable.

Les 7 et 8 novembre 2026, vivez l’événement de l’intérieur et contribuez à une aventure humaine

et sportive unique. Accueil, ravitaillements, parcours, logistique… il y a forcément une mission faite pour vous !

En contrepartie de leur engagement, les bénévoles recevront

– Un équipement aux couleurs de l’événement

– Un repas, lorsque la mission se déroule sur une plage horaire le nécessitant

– Une priorité d’inscription pour l’édition 2027, pour eux-mêmes ou pour l’un de leurs proches

Les inscriptions sont ouvertes dans la rubrique Bénévoles du site www.marathondelacotedamour.com

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La commune est partenaire de ce grand événement sportif qui réunira sur deux jours environ 15 000 coureurs qui participeront aux différentes épreuves.

Si Batz-sur-Mer ne sera pas impactée le samedi 7 novembre car les courses programmées se dérouleront à Guérande, elle sera fortement impactée le dimanche 8 novembre avec les courses du semi-marathon et du marathon.

Les courses et les pertubations de la circulation devraient être semblable à l’édition précédente. Précisions à venir.

Pour rappel, ci-après, les informations de l’édition 2025.

Pour le semi-marathon, les premiers coureurs arriveront depuis la route de Ker Jacot vers 8h45 et les derniers vers 9h20. Ils rallieront ensuite le bourg de Batz-sur-Mer (route de Kerlan, Grande Rue), passeront derrière l’église Saint-Guénolé et rejoindront le boulevard de Mer depuis la rue de la Plage. Les participants quitteront le territoire par la route de la Govelle, à partir de 9h15 pour le premier et à 10h20 pour le dernier.

Pour le marathon, les premiers coureurs arriveront à la Govelle depuis Le Pouliguen vers 9h45 et rejoindront la route du Manérick. Après avoir franchi le grand rond-point de Kermoisan, ils arriveront à Kervalet, pour les premiers à 9h45 et pour les derniers à 11h. L’axe routier entre le rond-point de Kermoisan et celui de Sibéan sera totalement fermé durant cette période.

Ils partiront ensuite dans les marais salants avant de rejoindre la route du Bérigo à Prad Velin, ils emprunteront la route du Croisic et la route de Saint-Nudec pour faire la boucle croisicaise du tour de côte. Les coureurs rejoindront ensuite Le Pouliguen via la route côtière RD 45, le dernier coureur devrait sortir du territoire vers 14h10.

Les rues concernées par les deux circuits sont interdites à la circulation, sauf riverains (la sortie et l’entrée vers les habitations seront donc possible mais toujours dans le sens de la course). Attention la RD 245, route de Kermoisan, sera barrée au niveau du rond-point à l’intersection Route du Manérick / Route de Kermoisan jusqu’à 11h environ. Seul l’accès aux villages de Roffi at et de Kermoisan sera possible depuis Le Pouliguen.

La commune a travaillé depuis plusieurs mois avec les organisateurs afin de sécuriser les parcours et les coureurs. Les services techniques et la police municipale seront pleinement mobilisés ce jour-là, au côté des 170 bénévoles et des équipages de gendarmerie présents. Nous remercions les citoyens et usagers de la route de bien vouloir respecter les agents municipaux et les bénévoles qui s’investiront ce jour-là afin que tout se passe bien !

La circulation sera très fortement perturbée, voire impossible dans certains secteurs et durant certaines périodes dans la mesure du possible, nous invitons les habitants à différer leurs déplacements prévus dans la matinée.

Informations, déviations et circuits www.batzsurmer.fr .

Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire nantes@ocgroup.com

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English :

L’événement Marathon International de la côte d’amour Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44