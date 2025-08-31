Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie Nouméa

Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie Nouméa dimanche 31 août 2025.

Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie

Hippodrome Henry-Milliard Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-08-31 07:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-08-31

Relevez le défi ! Cette année, le marathon propose quatre épreuves pour tous les âges et tous les niveaux, dans un cadre paradisiaque entre lagon et cocotiers. Une expérience sportive inoubliable au cœur de Nouméa !

Hippodrome Henry-Milliard Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 93.77.99 cominc@gmx.com

English : Mobil New Caledonia International Marathon

Take on the challenge! This year, the marathon offers four races for all ages and levels, in a stunning setting between lagoon and palm trees. A memorable sporting experience in the heart of Nouméa!

German :

Nehmen Sie die Herausforderung an! Der diesjährige Marathon bietet vier Wettkämpfe für jedes Alter und jedes Niveau in einer paradiesischen Umgebung zwischen Lagune und Kokospalmen. Ein unvergessliches Sporterlebnis im Herzen von Nouméa!

Italiano :

Accettate la sfida! La maratona di quest’anno prevede quattro eventi per tutte le età e le abilità, in una cornice paradisiaca tra la laguna e le palme da cocco. Un’esperienza sportiva indimenticabile nel cuore di Nouméa!

Espanol :

¡Acepte el reto! El maratón de este año incluye cuatro pruebas para todas las edades y niveles, en un entorno paradisíaco entre la laguna y los cocoteros. Una experiencia deportiva inolvidable en el corazón de Numea

