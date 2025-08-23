MARATHON L’ATTAQUE DES TITANS Laval Laval
Laval 25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-08-23 18:00:00
fin : 2025-08-23
2025-08-23
Le marathon L’Attaque des Titans L’Arc et la Flèche écarlate, Les Ailes de la Liberté, et Le Rugissement de l’Éveil permettra de revivre sur grand écran les moments fondateurs de cette épopée inoubliable, juste avant la conclusion définitive de la saga.
Adaptés de l’un des mangas les plus marquants de la dernière décennie, les trois premiers films L’Attaque des Titans retracent les débuts d’un phénomène mondial. L’œuvre originale de Hajime Isayama a dépassé les 120 millions d’exemplaires vendus dans le monde, et l’adaptation animée s’est imposée comme une référence incontournable de la dark fantasy.
En France, le film « L’attaque des Titans La Dernière Attaque » qui était déjà disponible sur les plateformes en ligne, a franchi la barre des 86000 entrées en deux jours, avec une moyenne de 208 spectateurs par séance.
Évènement interdit aux moins de 12 ans !
VOSTFR
Tarif normal 20€ .
Laval 25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
The Attack of the Titans: The Arc and the Scarlet Arrow, Wings of Liberty and The Roar of Awakening marathon will bring the seminal moments of this unforgettable epic to life on the big screen, just before the saga?s definitive conclusion.
German :
Der Marathon Angriff der Titanen: Der Bogen und der scharlachrote Pfeil, Die Flügel der Freiheit und Das brüllende Erwachen wird die Gründungsmomente dieses unvergesslichen Epos kurz vor dem endgültigen Abschluss der Saga auf der großen Leinwand wieder aufleben lassen.
Italiano :
La maratona di Attacco dei Titani: L’arco e la freccia scarlatta, Le ali della libertà e Il ruggito del risveglio farà rivivere sul grande schermo i momenti fondamentali di questa epopea indimenticabile, poco prima della conclusione definitiva della saga.
Espanol :
El maratón de Ataque a los Titanes: El Arco y la Flecha Escarlata, Alas de Libertad y El Rugido del Despertar dará vida en la gran pantalla a los momentos fundamentales de esta inolvidable epopeya, justo antes de la conclusión definitiva de la saga.
