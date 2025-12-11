Marathon Lecture Médiathèque L’Ecume des mers Landéda

Marathon Lecture

Médiathèque L’Ecume des mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Pour la Nuit de la Lecture, aidez-nous à relever le défi avec une heure de lecture non stop !

Les bénévoles et les médiathécaires ont préparé une sélection de livres sur le thème Ville et Campagne . Mais vous pouvez aussi choisir un livre de votre bibliothèque et venir lire un extrait de trois minutes maximum. Et si vous ne souhaitez pas lire, donnez-nous votre texte, nous le lirons à votre place ! Romans, poésie, albums jeunesse, tout est permis.

En seconde partie de soirée les plumes de l’Atelier d’écriture présenteront leurs plus belles productions en lien avec cette Nuit particulière.

Infos et inscriptions avant le 17 janvier par mail ou téléphone. .

Médiathèque L’Ecume des mers 3 Venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne

English :

L’événement Marathon Lecture Landéda a été mis à jour le 2025-12-11 par OT PAYS DES ABERS