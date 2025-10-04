Marathon lecture Médiathèque de Cluses Cluses
Participez au relais de lecture !
Entre 10 h et 16 h, faisons résonner les mots tout au long de cette journée festive !
Lecteurs et auditeurs, venez nombreux pour partager vos voix, relever le défi et contribuer à ce moment de convivialité et de plaisir littéraire.
Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr
