Marathon littéraire Hasparren

Le club de lecture de Hasparren, propose une grande journée dans le cadre de la Korrika culturelle 3 rendez-vous, 3 lieux, pour goûter à la littérature du Pays basque nord !

Au programme

– Médiathèque Pierre Espil, 10h

Conversation autour de l’œuvre théâtrale de Piarres Larzabal, “Bordaxuri” lecture d’extraits de la pièce, chansons… animé par J. Casenave et T. Heguy.

– Librairie Et’Abar, 16h Goûter poétique.

Extraits des recueils Biharraren hegietan (M. Sarasua Laskarai), Lur ilaunduan loreak et Lorratzak (T. Heguy) lus et chantés par les auteurs. Intermèdes chantés par P. Bidart.

– Xuriatea, 19h Pintxo-pote littéraire.

Lecture publique de morceaux choisis d’œuvres d’autrices (J. Bordato, M. Hegi-Luku, M. Zubeldia) et auteurs (E. Bidegain, A. Epher, X. Idiart) contemporain(e)s par A. Castoreo, T. Heguy, J. Urruty. Intermèdes chantés par M. Alfaro et B. Junca. .

