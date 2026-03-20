Marathon médiéval

Blandy Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une course de 42,195 km unique en France, reliant deux joyaux du patrimoine le château de Blandy-les-Tours, classé Monument Historique, et la cité médiévale de Provins, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France

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English :

A 42.195 km race, unique in France, linking two heritage gems: the Château de Blandy-les-Tours, a listed historic monument, and the medieval town of Provins, a UNESCO World Heritage Site.

L’événement Marathon médiéval Blandy a été mis à jour le 2026-03-18 par Seine et Marne Attractivité