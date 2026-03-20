Marathon médiéval Blandy
Marathon médiéval Blandy dimanche 10 mai 2026.
Marathon médiéval
Blandy Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Une course de 42,195 km unique en France, reliant deux joyaux du patrimoine le château de Blandy-les-Tours, classé Monument Historique, et la cité médiévale de Provins, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France
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English :
A 42.195 km race, unique in France, linking two heritage gems: the Château de Blandy-les-Tours, a listed historic monument, and the medieval town of Provins, a UNESCO World Heritage Site.
L’événement Marathon médiéval Blandy a été mis à jour le 2026-03-18 par Seine et Marne Attractivité