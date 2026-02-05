Marathon photo 2ème édition CAUTERETS Cauterets
Marathon photo 2ème édition CAUTERETS Cauterets lundi 2 mars 2026.
Marathon photo 2ème édition
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-02 10:00:00
fin : 2026-03-03 12:00:00
2026-03-02
Marathon photo: 6 thèmes, 6 photos, 1 seule photo par thème! En solo, en famille, entre amis! Vous avez 24h!
Avec smartphone ou appareil photo numérique.
Renseignements et inscriptions: ateliers continuum au 0689627712 ou atelierscontinuum@gmail.com .
Tarif 5€.
Accueil départ lundi 2 mars de 10h à 12h, accueil retour mardi 3 mars de 10h à 12h à la Maison pour Tous (Gare en bois).
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 62 77 12 atelierscontinuum@gmail.com
English :
Photo Marathon: 6 themes, 6 photos, only 1 photo per theme! Solo, with family, with friends! You’ve got 24 hours!
With smartphone or digital camera.
Information and registration: ateliers continuum at 0689627712 or atelierscontinuum@gmail.com .
Fee: 5?
Departure on Monday March 2 from 10am to 12pm, return on Tuesday March 3 from 10am to 12pm at Maison pour Tous (Gare en bois).
L’événement Marathon photo 2ème édition Cauterets a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de Cauterets|CDT65