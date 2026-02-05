Marathon photo 2ème édition CAUTERETS Cauterets

Marathon photo 2ème édition

Marathon photo: 6 thèmes, 6 photos, 1 seule photo par thème! En solo, en famille, entre amis! Vous avez 24h!

Avec smartphone ou appareil photo numérique.

Renseignements et inscriptions: ateliers continuum au 0689627712 ou atelierscontinuum@gmail.com .

Tarif 5€.

Accueil départ lundi 2 mars de 10h à 12h, accueil retour mardi 3 mars de 10h à 12h à la Maison pour Tous (Gare en bois).

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 62 77 12 atelierscontinuum@gmail.com

English:

Photo Marathon: 6 themes, 6 photos, only 1 photo per theme! Solo, with family, with friends! You’ve got 24 hours!

With smartphone or digital camera.

Information and registration: ateliers continuum at 0689627712 or atelierscontinuum@gmail.com .

Fee: 5?

Departure on Monday March 2 from 10am to 12pm, return on Tuesday March 3 from 10am to 12pm at Maison pour Tous (Gare en bois).

