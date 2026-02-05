Marathon photo 2ème édition CAUTERETS Cauterets

Marathon photo 2ème édition

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Marathon photo: 6 thèmes, 6 photos, 1 seule photo par thème! En solo, en famille, entre amis! Venez découvrir l’exposition de toutes les photos lors du vernissage à partir de 18h.

Remise de prix à partir de 19h.

Renseignements: ateliers continuum au 0689627712 ou atelierscontinuum@gmail.com .

Rendez-vous à la Maison pour Tous (Gare en bois). Entrée libre.

.

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 62 77 12 atelierscontinuum@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photo Marathon: 6 themes, 6 photos, only 1 photo per theme! Solo, with family or friends! Come and discover the exhibition of all the photos at the vernissage from 6pm.

Awards ceremony from 7pm.

Information: ateliers continuum at 0689627712 or atelierscontinuum@gmail.com .

Meet at Maison pour Tous (Gare en bois). Free admission.

L’événement Marathon photo 2ème édition Cauterets a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de Cauterets|CDT65