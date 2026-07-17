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Marathon photo, Mairie du Crès, Le Crès

samedi 19 septembre 2026 · Mairie du Crès · Le Crès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie du Crès
Adresse
Place Julien Quet, 34920 Le Crès
Ville
34920 Le Crès
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Prévoir un appareil photo ou téléphone avec le câble pour nous transférer les photos.

Marathon photo Samedi 19 septembre, 09h00 Mairie du Crès Hérault

Gratuit. Sur réservation. Prévoir un appareil photo ou téléphone avec le câble pour nous transférer les photos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Participez à un marathon photo au cœur du patrimoine cressois !
En équipe, en famille ou en solo, relevez le défi de photographier une liste d’éléments imposés dans un temps limité. Une expérience ludique et créative, qui vous invite à porter un nouveau regard sur votre environnement tout en partageant un moment convivial.
Amateurs comme passionnés, tous les participants sont les bienvenus.
Inscription par mail obligatoire à culture@lecres.fr avant le 11 septembre.

Mairie du Crès Place Julien Quet, 34920 Le Crès Le Crès 34920 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « culture@lecres.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@lecres.fr »}] Mairie du Crès
Nous vous invitons à un marathon photo !

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