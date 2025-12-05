Marathon Téléthon TARBES Tarbes

Marathon Téléthon

TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Événement organisé par la CPTS Tarbes-Adour en partenariat avec la Ville de Tarbes, au profit de l’AFM Téléthon.

Le Marathon Téléthon est une grande course d’orientation intergénérationnelle dont l’idée est simple et joyeuse 12 équipes, réunissant seniors, enfants, adolescents en difficulté, bénévoles et professionnels de santé, s’élanceront sur un parcours de 3,8 km, ponctué de 12 ateliers autour de 5 thématiques santé, environnement, culture, sport et citoyenneté.

L’ensemble des parcours représentera les 42 km d’un marathon symbolique, pour célébrer l’effort collectif et la solidarité.

Chaque équipe court pour un donateur.

Comment devenir donateur ? (défiscalisable à 66%)

Suivez le lien Site internet (bloc Coorodnnées)

Les seniors de la Cité des Roses et d’Arpavie, les jeunes des MECS et du collège Massey, les musées Larrey, ainsi que les jardiniers du jardin Massey seront de la partie ainsi que nos partenaires historiques (croix rouge, don du sang, AFD, fédération de cardiologie, Maison sport et santé…). Les ateliers seront également ouverts aux visiteurs, et chacun pourra laisser un don, un poème, une image ou un message d’encouragement pour les malades.

Au-delà du Téléthon, c’est une fête du lien social et du territoire un moment pour redécouvrir le Jardin Massey, véritable écrin de verdure au cœur de Tarbes, et pour mettre en avant la générosité et l’engagement des Tarbais.

.

TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Event organized by the CPTS Tarbes-Adour in partnership with the City of Tarbes, in aid of the AFM Téléthon.

The Telethon Marathon is a great intergenerational orienteering race, with a simple and joyful idea: 12 teams, bringing together seniors, children, teenagers in difficulty, volunteers and health professionals, will set off on a 3.8 km course, punctuated by 12 workshops around 5 themes: health, environment, culture, sport and citizenship.

Together, the courses will represent the 42 km of a symbolic marathon, celebrating collective effort and solidarity.

Each team runs for a donor.

How to become a donor (66% tax deductible)

Follow the link Website (Donations block)

Senior citizens from Cité des Roses and Arpavie, young people from MECS and Collège Massey, the Larrey Museums, and gardeners from Jardin Massey will be taking part, as will our long-standing partners (Croix Rouge, Don du Sang, AFD, Fédération de Cardiologie, Maison Sport et Santé, etc.). The workshops will also be open to visitors, and everyone will be able to leave a donation, poem, picture or message of encouragement for the sick.

Beyond the Telethon itself, this is a celebration of social ties and of the region: a moment to rediscover the Jardin Massey, a veritable green setting in the heart of Tarbes, and to highlight the generosity and commitment of the people of Tarbes.

German :

Von der CPTS Tarbes-Adour in Partnerschaft mit der Stadt Tarbes organisierte Veranstaltung zugunsten des AFM Téléthon.

Der Telethon-Marathon ist ein großer, generationsübergreifender Orientierungslauf mit einer einfachen und fröhlichen Idee: 12 Teams, bestehend aus Senioren, Kindern, Jugendlichen in Schwierigkeiten, Freiwilligen und Gesundheitsfachleuten, begeben sich auf eine 3,8 km lange Strecke, die von 12 Workshops zu 5 Themenbereichen unterbrochen wird: Gesundheit, Umwelt, Kultur, Sport und Bürgerschaft.

Die gesamte Strecke entspricht 42 km eines symbolischen Marathons, um gemeinsame Anstrengungen und Solidarität zu feiern.

Jedes Team läuft für einen Spender.

Wie kann man Spender werden (66% steuerlich absetzbar)?

Folgen Sie dem Link Website (Block Coorodnnées)

Die Senioren der Cité des Roses und von Arpavie, die Jugendlichen der MECS und des Collège Massey, die Larrey-Museen und die Gärtner des Massey-Gartens sowie unsere historischen Partner (Rotes Kreuz, Blutspende, AFD, Kardiologieverband, Haus für Sport und Gesundheit usw.) sind mit von der Partie. Die Workshops sind ebenfalls für Besucher geöffnet, und jeder kann eine Spende, ein Gedicht, ein Bild oder eine ermutigende Botschaft für die Kranken hinterlassen.

Über den Telethon hinaus ist es ein Fest der sozialen Beziehungen und der Region: ein Moment, um den Jardin Massey, eine grüne Oase im Herzen von Tarbes, wiederzuentdecken und die Großzügigkeit und das Engagement der Einwohner von Tarbès hervorzuheben.

Italiano :

Evento organizzato dal CPTS di Tarbes-Adour in collaborazione con la città di Tarbes, a favore dell’AFM Téléthon.

La maratona Téléthon è una grande gara di orienteering intergenerazionale con un’idea semplice e divertente: 12 squadre, tra cui anziani, bambini, adolescenti in difficoltà, volontari e professionisti della salute, partiranno su un percorso di 3,8 km, scandito da 12 workshop su 5 temi: salute, ambiente, cultura, sport e cittadinanza.

Insieme, i percorsi rappresenteranno i 42 km di una maratona simbolica, per celebrare lo sforzo collettivo e la solidarietà.

Ogni squadra corre per un donatore.

Come diventare un donatore (66% deducibile dalle tasse)

Seguire il link Sito web (blocco Donazioni)

Parteciperanno gli anziani della Cité des Roses e di Arpavie, i giovani del MECS e del Massey College, i musei di Larrey e i giardinieri del giardino di Massey, oltre ai nostri partner di lunga data (Croce Rossa, donazione di sangue, AFD, federazione di cardiologia, Maison sport et santé…). I laboratori saranno aperti anche ai visitatori e tutti potranno lasciare una donazione, una poesia, un’immagine o un messaggio di incoraggiamento per i malati.

Oltre al Telethon, si tratta di una celebrazione dei legami sociali e della comunità locale: un’occasione per riscoprire il Jardin Massey, una vera e propria cornice verde nel cuore di Tarbes, e per mostrare la generosità e l’impegno dei tarbesini.

Espanol :

Acto organizado por el CPTS de Tarbes-Adour en colaboración con la ciudad de Tarbes, a beneficio del Téléthon de la AFM.

El Maratón Téléthon es una gran carrera de orientación intergeneracional con una idea sencilla y lúdica: 12 equipos, entre los que se encuentran personas mayores, niños, adolescentes con dificultades, voluntarios y profesionales de la salud, realizarán un recorrido de 3,8 km, jalonado por 12 talleres sobre 5 temas: salud, medio ambiente, cultura, deporte y ciudadanía.

En conjunto, los recorridos representarán los 42 km de un maratón simbólico, para celebrar el esfuerzo colectivo y la solidaridad.

Cada equipo corre por un donante.

Cómo hacerse donante (66% deducible de impuestos)

Siga el enlace Sitio web (bloque Donaciones)

Participarán las personas mayores de la Cité des Roses y de Arpavie, los jóvenes del MECS y del colegio Massey, los museos Larrey y los jardineros del jardín Massey, así como nuestros socios de siempre (Cruz Roja, donación de sangre, AFD, federación de cardiología, Maison sport et santé, etc.). Los talleres también estarán abiertos a los visitantes, y todo el mundo podrá dejar un donativo, un poema, una foto o un mensaje de ánimo para los enfermos.

Además del Telemaratón en sí, se trata de una celebración de los lazos sociales y de la comunidad local: una ocasión para redescubrir el Jardin Massey, un auténtico paraje verde en pleno centro de Tarbes, y para poner de manifiesto la generosidad y el compromiso de los tarbeses.

L’événement Marathon Téléthon Tarbes a été mis à jour le 2025-11-06 par OT de Tarbes|CDT65