Marathon Touraine Loire Valley Tours

Marathon Touraine Loire Valley

Place Anatole France Tours Indre-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 75 EUR

55

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Relève le défi du Marathon de Tours en solo ou en duo sur un parcours 100% urbain et pars à la découverte des richesses du patrimoine de Tours et de la nature en cœur de ville sur les bords de Loire et du Cher. Et pour te booster jusqu’à la ligne d’arrivée ? Un public en folie, des bénévoles surmotivés et des groupes de musique prêts à faire vibrer la course ! 55 .

Place Anatole France Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 31 70 11 contact@runningloirevalley.com

English :

Take up the challenge of the Tours Marathon solo or in pairs on a 100% urban course and discover the rich heritage of Tours and the natural beauty of the city along the banks of the Loire and Cher rivers. And to get you through to the finish line?

German :

Nimm die Herausforderung des Marathons von Tours an, entweder allein oder zu zweit auf einer 100% städtischen Strecke, und entdecke das reiche Kulturerbe von Tours und die Natur im Herzen der Stadt an den Ufern der Loire und des Cher. Und um dich bis zur Ziellinie zu motivieren?

Italiano :

Affrontate la sfida della Maratona di Tours da soli o in coppia su un percorso 100% urbano e scoprite il ricco patrimonio di Tours e le bellezze naturali del cuore della città lungo le rive dei fiumi Loira e Cher. E per darvi una spinta fino al traguardo?

Espanol :

Acepte el reto del Maratón de Tours en solitario o en pareja sobre un recorrido 100% urbano y descubra el rico patrimonio de Tours y la belleza natural del corazón de la ciudad a orillas de los ríos Loira y Cher. ¿Y para animarte hasta la línea de meta?

