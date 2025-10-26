Marathon Trail Périgord Noir Parking du jubilé Domme

Marathon Trail Périgord Noir Parking du jubilé Domme dimanche 26 octobre 2025.

Marathon Trail Périgord Noir

Parking du jubilé Jardin Public Domme Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Rdv le 26 octobre 2025 pour la 1ère édition du Marathon Trail Périgord Noir. Au programme un départ intense depuis Domme, suivi d’un parcours grandiose à travers Castelnaud, Beynac et Les Milandes, jusqu’à une arrivée inoubliable à Belvès.

A faire seul, ou en relais 2 ou 4 personnes.

Départ 8h30.

Après le succès de la première édition du Marathon Trail Périgord Blanc, place à une nouvelle aventure !

Rdv le 26 octobre 2025 pour la 1ère édition du Marathon Trail Périgord Noir. Au programme un départ intense depuis Domme, suivi d’un parcours grandiose à travers Castelnaud, Beynac et Les Milandes, jusqu’à une arrivée inoubliable à Belvès.

A faire seul, ou en relais 2 ou 4 personnes.

Un tracé d’exception qui relie quelques-uns des Plus Beaux Villages de France, au cœur de paysages à couper le souffle

• Domme → Castelnaud 9 km 180 D+

• Castelnaud → Beynac 10 km 260 D+

• Beynac → Château des Milandes 9,5 km 220 D+

• Château des Milandes → Belvès 15 km 440 D+

Alors oui, on le reconnaît… il y a un peu plus que les 42 km réglementaires.

Mais entre bastides, châteaux et villages classés, on n’a pas eu le cœur à raccourcir. !

Départ 8h30 pour tout le monde ! .

Parking du jubilé Jardin Public Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 12 53 marathontrailperigordnoir@gmail.com

English : Marathon Trail Périgord Noir

Rendezvous on October 26, 2025 for the 1st edition of the Marathon Trail Périgord Noir. On the program: an intense start from Domme, followed by a grandiose course through Castelnaud, Beynac and Les Milandes, to an unforgettable finish in Belvès.

Do it alone, or in 2 or 4 person relays.

Departure 8.30 am.

German : Marathon Trail Périgord Noir

Am 26. Oktober 2025 findet zum ersten Mal der Marathon Trail Périgord Noir statt. Auf dem Programm steht ein intensiver Start in Domme, gefolgt von einer grandiosen Strecke durch Castelnaud, Beynac und Les Milandes bis hin zu einer unvergesslichen Ankunft in Belvès.

Allein oder in einer Staffel von 2 oder 4 Personen zu absolvieren.

Abfahrt 8:30 Uhr.

Italiano :

Unitevi a noi il 26 ottobre 2025 per la 1ª edizione della Marathon Trail Périgord Noir. In programma: una partenza intensa da Domme, seguita da un percorso imponente attraverso Castelnaud, Beynac e Les Milandes, fino a un traguardo indimenticabile a Belvès.

Da soli o in staffetta a 2 o 4 persone.

Partenza alle 8.30.

Espanol : Marathon Trail Périgord Noir

Acompáñenos el 26 de octubre de 2025 en la 1ª edición del Maratón Trail Périgord Noir. En el programa: una salida intensa desde Domme, seguida de un recorrido imponente por Castelnaud, Beynac y Les Milandes, hasta un final inolvidable en Belvès.

En solitario o en relevos de 2 ó 4 personas.

Salida a las 8.30 h.

L’événement Marathon Trail Périgord Noir Domme a été mis à jour le 2025-10-04 par Périgord Noir Vallée Dordogne