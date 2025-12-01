MARATHON TRILOGIE RETOUR VERS LE FUTUR SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

MARATHON TRILOGIE RETOUR VERS LE FUTUR

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21 23:00:00

2025-12-21

Ces vacances de Noël, La Salamandre vous embarque en DeLorean pour voyager à travers le temps avec la trilogie culte de Robert Zemeckis.

Réalisés respectivement en 1985, 1989 et 1990, les trois volets de cette trilogie suivent les aventures d’un lycéen, Marty McFly (Michael J. Fox) et d’un scientifique, le docteur Emmett Brown (Christopher Lloyd) qui voyagent à travers le temps à l’aide de leur DeLorean. De 1985 à 1955 en passant par un 2015 futuriste et un détour par le far west, ces films ont marqué plusieurs générations et c’est l’occasion unique de les découvrir, les faire découvrir ou les redécouvrir sur grand écran.

• du 17 décembre au 6 janvier, venez découvrir chaque vendredi à 18h30 un des trois films (en version française) pendant les ciné des enfants, apéro des parents . Les films seront présentés dans l’ordre.

• Le 21 décembre, c’est toute la trilogie (en version originale sous titrée) que nous diffuserons à la suite. De petites animations en lien avec le film seront proposées avant chaque séance. Un tarif spécial sera disponible pour les 3 films.

En cette période de fêtes, venez partager en famille une soirée chaleureuse et réconfortante au cinéma et épatez nous avec vos plus beaux styles 80’s ou 50’s, futuristes ou western !

Premier film 15h30

Deuxième film 18h

Troisième film 20h45

