Marathoon’s : la course pour les 5-12 ans la veille du Marathon de Paris ! Place de Fontenoy Paris

Chaque année, la veille du Schneider Electric Marathon de Paris, des courses à destination des plus jeunes sont organisées. L’objectif étant de faire découvrir la course à pied et de sensibiliser à la pratique du sport en général, en offrant aux plus jeunes l’opportunité de prendre part à cette fête du running à leur manière avec des distances adaptées à leur âge.

La Marathoon’s, c’est la course gratuite et non chronométrée spécialement dédiée aux enfants de 5 à 12 ans qui aura lieu Place Fontenoy (75007 Paris) la veille du Marathon. Alors faites découvrir la course à pied à vos enfants dans une super ambiance. Les distances sont adaptées selon la tranche d’âge. Alors on vous attend pour vivre l’expérience de la Marathoon’s le 11 avril. Des animations sont également prévues.

Informations pratiques

5-6 ans : départ à 11h, course de 400m (1 boucle)

7-8 ans : départ à 11h30, course de 800m (2 boucles)

9-10 ans : départ à 12h, course de 1200m (3 boucles)

11-12 ans : départ à 12h30, course de 1600m (4 boucles)

Les enfants entrent dans le SAS 10min avant le départ, pour profiter d’un échauffement ludique et sportif.

Bon à savoir Cette année, il sera possible de s’hydrater tout en contribuant à un événement plus respectueux de l’environnement. Pensez à mettre une gourde ou un gobelet réutilisable dans le sac de votre enfant : un point hydrique te permettra de remplir le contenant.

Attention : il n’y aura pas de gobelets fournis par l’organisation.

L’affiche officielle. ; Crédits : A.S.O.

Schneider Electric Marathon de Paris 2026 Paris Du dimanche 12 avril 2026 Voir l’événement

Les enfants aussi ont le droit à leur course !

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T15:00:00+02:00

Place de Fontenoy Place de Fontenoy 75007 Paris



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