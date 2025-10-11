Maraton de la Canta Lagor

Maraton de la Canta Lagor samedi 11 octobre 2025.

Maraton de la Canta

Lagor Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

10h Cantèra d’accueil avec Cultura de Noste et l’ensemble des chanteurs.

10h20 à 12h Chants par petits groupes et premier jeu chanté.

12h Chants par les enfants de l’école de Lagor et de la Calandreta d’Orthez.

12h30 Apéritif-cantèra, vin d’honneur avec les élus, puis repas animé .

14 h à 18h Reprise des chants par petits groupes, défis chantés et pauses buvette-cantèra.

18h30 Concert exceptionnel avec Los d’Ortès et Escotatz.

Après le concert apéritif, restauration rapide et grande cantèra. .

Lagor 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 68 60 42

English : Maraton de la Canta

German : Maraton de la Canta

Italiano :

Espanol : Maraton de la Canta

L’événement Maraton de la Canta Lagor a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Coeur de Béarn