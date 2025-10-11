Maraton de la Canta Lagor
Maraton de la Canta Lagor samedi 11 octobre 2025.
Maraton de la Canta
Lagor Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
10h Cantèra d’accueil avec Cultura de Noste et l’ensemble des chanteurs.
10h20 à 12h Chants par petits groupes et premier jeu chanté.
12h Chants par les enfants de l’école de Lagor et de la Calandreta d’Orthez.
12h30 Apéritif-cantèra, vin d’honneur avec les élus, puis repas animé .
14 h à 18h Reprise des chants par petits groupes, défis chantés et pauses buvette-cantèra.
18h30 Concert exceptionnel avec Los d’Ortès et Escotatz.
Après le concert apéritif, restauration rapide et grande cantèra. .
Lagor 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 68 60 42
