Marc Bloch, Historien Combattant Bourges

Marc Bloch, Historien Combattant

Boulevard Lahitolle Bourges Cher

2026-03-10 10:00:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Une conférence historique consacrée à Marc Bloch, intellectuel engagé et figure majeure de la Résistance.

Dans le cadre de l'entrée de Marc Bloch au Panthéon le 16 juin prochain, la délégation départementale de l'ONAC-VG organise une conférence exceptionnelle au Centre de formation de la Défense, boulevard Lahitolle à Bourges. François-Olivier Touati, professeur émérite à l'Université de Tours, interviendra sur le thème Marc Bloch, historien combattant 1939-1944 . Un éclairage passionnant sur le parcours de cet historien, officier et résistant, exécuté en 1944. Rendez-vous mardi 10 mars à 10h00. Réservation obligatoire au 02 34 34 61 18. .

Boulevard Lahitolle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 34 61 18

English :

A historical conference dedicated to Marc Bloch, a committed intellectual and major figure in the French Resistance.

