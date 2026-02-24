Marc Bloch, Historien Combattant Bourges
Marc Bloch, Historien Combattant Bourges mardi 10 mars 2026.
Marc Bloch, Historien Combattant
Boulevard Lahitolle Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 10:00:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Une conférence historique consacrée à Marc Bloch, intellectuel engagé et figure majeure de la Résistance.
Dans le cadre de l’entrée de Marc Bloch au Panthéon le 16 juin prochain, la délégation départementale de l’ONAC-VG organise une conférence exceptionnelle au Centre de formation de la Défense, boulevard Lahitolle à Bourges. François-Olivier Touati, professeur émérite à l’Université de Tours, interviendra sur le thème Marc Bloch, historien combattant 1939-1944 . Un éclairage passionnant sur le parcours de cet historien, officier et résistant, exécuté en 1944. Rendez-vous mardi 10 mars à 10h00. Réservation obligatoire au 02 34 34 61 18. .
Boulevard Lahitolle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 34 61 18
English :
A historical conference dedicated to Marc Bloch, a committed intellectual and major figure in the French Resistance.
