Marc Bloch, L’histoire en résistance, avec Florian Mazel et Manon Pignot Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 11 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’historien Marc Bloch, figure majeure de l’engagement et de la résistance, a profondément renouvelé la manière d’écrire l’histoire.

À la veille de son entrée au Panthéon, les historiens Florian Mazel et Manon Pignot lui rendent hommage.

Engagé jusqu’au sacrifice de sa vie (il a été assassiné par les nazis en 1944), il a fait de l’histoire une forme de résistance en portant au plus haut l’exigence de vérité et le partage du savoir.

Rencontre animée par Arnaud Wassmer suivie d’une séance de dédicaces de _Marc Bloch. L’histoire en_ résistance

(éd. du Seuil) avec la librairie Le Failler.

En partenariat avec la Société Archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T16:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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