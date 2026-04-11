Marc Bloch, L’histoire en résistance, avec Florian Mazel et Manon Pignot, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Marc Bloch, L’histoire en résistance, avec Florian Mazel et Manon Pignot Samedi 11 avril, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

À la veille de son entrée au Panthéon, les historiens Florian Mazel et Manon Pignot lui rendent hommage.

Engagé jusqu’au sacrifice de sa vie (il a été assassiné par les nazis en 1944), il a fait de l’histoire une forme de résistance en portant au plus haut l’exigence de vérité et le partage du savoir.

Rencontre animée par Arnaud Wassmer suivie d’une séance de dédicaces de Marc Bloch. L’histoire en résistance

(éd. du Seuil) avec la librairie Le Failler.

En partenariat avec la Société Archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

L’historien Marc Bloch, figure majeure de l’engagement et de la résistance, a profondément renouvelé la manière d’écrire l’histoire. grandstemoins

(c) Hermance Triay (éd. du Seuil / (c) ManonPïgnot