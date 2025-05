Marc Bohan les années Dior – trésor de vix Châtillon-sur-Seine, 1 juin 2025 10:00, Châtillon-sur-Seine.

Côte-d’Or

Marc Bohan les années Dior trésor de vix 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

Date(s) :

2025-06-01

2025-07-01

2025-09-01

Exposition « Marc Bohan Les Années Dior » Une rétrospective émouvante du Grand Couturier sur sa terre d’adoption à Châtillon-sur-Seine, sous le Haut Patronage de S.A.S la Princesse Stéphanie de Monaco.

Exposition du 1er juin au 29 décembre 2025 au Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix.

Cette exposition est née d’une volonté commune… Celle du Président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,

Monsieur Jérémie BRIGAND, de la directrice du musée, Cécile ZICOT et de la fille de Marc BOHAN, Marie-Anne.

Au-delà de son talent immense, Marc Bohan était un homme attaché à Châtillon-sur-Seine, sa ville d’adoption, où il fait l’acquisition en 1987 d’un hôtel particulier (ancien couvent des ursulines de 1630). Ses promenades dans les ruelles et son amour de la nature environnante témoignent de ce lien profond avec la région, une affection sincère partagée par ses habitants.

L’exposition « Marc Bohan Les Années Dior » propose une immersion inédite dans l’héritage exceptionnel de celui qui fut le directeur artistique de la maison Christian Dior de 1961 à 1989.

Cette rétrospective dévoile, à travers des pièces emblématiques et des témoignages rares, l’œuvre d’un créateur dont le talent visionnaire a profondément marqué l’histoire de la mode.

En 1983-1984, la Princesse Stéphanie a eu l’immense privilège de suivre un stage de stylisme chez Christian Dior Couture, sous la direction de Marc Bohan, une expérience qui a marqué sa carrière et tissé un lien indélébile avec l’univers de la mode. Elle honore aujourd’hui l’exposition par son Haut Patronage, qui confère à cet événement un rayonnement international

qui le rend encore plus exceptionnel.

L’exposition rassemble des collections prestigieuses, telles que les maisons Christian Dior Couture et Christian Dior Parfums, le Palais

Princier de Monaco, la Cinémathèque française et la Cité des Présents de Château-Chinon. Elle met en lumière l’art subtil de Marc Bohan, qui a su fusionner l’héritage du fondateur Christian Dior avec sa propre vision moderne et accessible de la haute couture. Son approche fluide et raffinée a initié une transformation du style Dior, alliant élégance intemporelle et modernité. .

trésor de vix 14 Rue de la Libération

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 95 80 11 accueil@musee-chatillonnais.fr

English : Marc Bohan les années Dior

German : Marc Bohan les années Dior

Italiano :

Espanol :

L’événement Marc Bohan les années Dior Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2025-05-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR