Marc Le Tissier, en noir, en blanc, en vérité Place du chateau Lesneven

Place du chateau Chapelle Saint Joseph Lesneven Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-09-20

Marc Letissier (1953-2022) était un photographe spécialiste du noir et blanc, installé à Plounéour-Brignogan-Plages, sur la côte nord du Finistère.

En une soixantaine de tirages regroupés par thématiques, du naufrage de l’Amoco à la naissance des écoles Diwan en passant par les mobilisations anti-nucléaires à Plogoff les séries présentées couvrent une période de 1976 à 2005 soit près de 30 ans de photographies dans le Finistère. .

Place du chateau Chapelle Saint Joseph Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

