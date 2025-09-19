Marc Le Tissier Exposition de Photographies En noir en blanc, en vérité une vie en un regard Place du Château Lesneven

Place du Château Chapelle Saint Joseph Lesneven Finistère

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-09-19

Marc Le Tissier (1953-2022) était un photographe spécialiste du noir et blanc, installé à Plounéour-Brignogan-Plages, sur la côte nord du Finistère. Marc Le Tissier, né en 1953 à Brest, découvre la photographie à l’adolescence et en fait son métier dès 1976 en s’installant comme artisan-photographe à Kerlouan. Installé ensuite à Lesneven puis Plounéour-Brignogan-Plages, il mène une carrière marquée par le reportage documentaire et la presse locale, notamment comme correspondant pour Ouest-France pendant près de vingt ans. Son travail s’attache à témoigner de l’histoire contemporaine de la Bretagne la création des écoles Diwan (1977), la marée noire de l’Amoco Cadiz (1978), ou encore les luttes anti-nucléaires de Plogoff. Cofondateur d’associations photographiques comme Sell et Camera Obscura, il a aussi couvert avec constance la vie culturelle et festive de la Côte des Légendes (carnaval, concerts, troupe Ar Vro Bagan, fêtes des goémoniers). Son fonds photographique, riche de milliers d’images entre argentique et numérique, retrace plus de quarante ans de mémoire bretonne, captée avec un regard à la fois précis, engagé et profondément humain.

Horaires d’ouverture Le lundi matin de 10h à 12h30 du mardi au dimanche de 14h à 18h .

Place du Château Chapelle Saint Joseph Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 00 03

