Marc Mauillon and friends Chansons de Josquin des Prés Rouen

Marc Mauillon and friends Chansons de Josquin des Prés

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 21:10:00

Date(s) :

2026-03-03

Durée 1h10, sans entracte

Entrez dans un monde où les voix se tissent et se répondent avec une

finesse envoûtante.

À la Renaissance, l’Europe musicienne découvre la polyphonie et avec elle la joie d’entremêler les voix dans une harmonie en constant mouvement. La poésie courtoise trouve alors en Josquin des Prés un peintre superbe, maître dans l’art de faire naître ses couleurs dans l’union

des timbres et des tessitures. Marc Mauillon et ses complices explorent cette richesse musicale avec un quintette vocal d’exception. Un concert au cœur d’une époque où la musique se faisait peinture et émotion pure. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

