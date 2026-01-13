Marc Nammour et Loïc Lantoine + Emma Politi (rap) Cave à Musique Mâcon

Marc Nammour et Loïc Lantoine + Emma Politi (rap)

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Autres Tarifs

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-18 02:00:00

2026-04-17

Marc Nammour et Loïc Lantoine France (chanson & rap)

PORTRAITS CRACHÉS, c’est l’histoire de plein d’histoires. Une ronde de personnages d’horizons multiples. Une série d’incarnations poétiques. Des fragments intimes d’hommes et de femmes portés au plateau. Onze portraits crachés à la première personne qui vont tour à tour se succéder. Onze battements de monde présentés comme autant de miroirs de notre étrange condition.

FIERS ET TRAMBLANT 2021 Association LA CANAILLE

EMMA POLITI, Auxerre (chanson rap)

Emma Politi c’est l’orage, c’est la tempête, c’est la mer agitée mais c’est aussi la douceur et la joie. Elle navigue habilement parmi toutes nos émotions et nous bouscule dans la justesse de la chanson française.

L’orage et toute la mer 2024 Emma Politi & Baubo Prod

dans le cadre du programme de soutien à la création mutualisée de la DGCA et en collaboration avec YOUZ, Baubo Prod, Le Silex (Auxerre), Le 109 (Montluçon) et Le Hangar (Ivry-sur-Seine)

Restauration sur place avec le barakrep ( crêpes sucrée/salée). .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

