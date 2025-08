Marc Nammour & Loïc Lantoine – Portraits crachés Salle Paul Fort Nantes

Marc Nammour & Loïc Lantoine – Portraits crachés Salle Paul Fort Nantes jeudi 30 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 20:30 –

Gratuit : non de 21€ à 26€ Adulte

Marc Nammour et Loïc Lantoine donnent voix à onze héros et héroïnes ordinaires. En prose ou en rime, ils mélangent les langues pour s’adonner pleinement à ce jeu du « je ». Tantôt narrateur, tantôt personnage, ils délivrent tout au long du spectacle un long poème sur l’étrangeté du monde et l’impossible résignation. Sous des influences hip-hop, électro, rock et jazz, les musiciens de La Canaille interpètent la bande son de ces petits bouts de vie. Elle est actuelle, amplifiée, organique et hybride. Elle sait se faire puissante ou discrète pour jouer au plus près les caractères et sentiments des incarnations de ces portraits. Spectacle proposé en audiodescription, en partenariat avec Pick Up Production

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000