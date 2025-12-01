Marc

Lieu-dit Les Bas Jardins Pontvallain Sarthe

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le marché de Noel de Pontvallain, organisé par l’association les fées mères, est un évènement qui attire de nombreux visiteurs chaque année

Les visiteurs peuvent s’attendre à une variété de produits artisanaux, des crêpes, de la tartiflette, du vin chaud et bien plus encore comme la présence des mascottes Olaf et le Renne, un atelier fabrication biscuits de Noel le samedi après-midi, un atelier maquillage tout le week-end, la présence du Père Noël le dimanche de 14h à 18h. L’évènement est un lieu idéal pour découvrir des créations locales et soutenir des initiatives bénéfiques. .

Lieu-dit Les Bas Jardins Pontvallain 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 83 79 29

The Pontvallain Christmas market, organized by the Fées Mères association, is an event that attracts many visitors every year

L’événement Marc Pontvallain a été mis à jour le 2025-12-10 par CDT72