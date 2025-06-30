MARC ROUGE – ESPACE GERSON Lyon

MARC ROUGE Début : 2026-02-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe-t-il quand on quitte tout ?Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour.Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout).Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes : l’amour et la famille.Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations.Spectacle à dominante drôle.Le saviez-vous ?TT Télérama 2023, sélection meilleur spectacle humourOpen du Rire 2022-2024 – Rire & ChansonÉmission Génération Paname sur France 2Prix du Jury et du Public au Festival de Toulouse – Les Talents de demain 2023Prix du public du festival d’Arêches Beaufort 2022Sélection meilleur spectacle d’humour Avignon Off 2022Prix du public du festival d’un Rire à l’autre 2021

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69